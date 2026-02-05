Unerlaubte Datensammlung

Das Oberlandesgericht Naumburg (Archivbild). (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jan Woitas)

Das urteilte das Oberlandesgericht in Naumburg. Demnach konnte das Unternehmen mithilfe seiner sogenannten Business-Tools selbst dann Kundendaten ausspähen und sammeln, wenn die Betroffenen gar nicht bei Facebook oder Instagram eingeloggt waren. Das sei rechtswidrig, hieß es.

Den beiden Klägern wurde ein Schadenersatz von 1.200 Euro beziehungsweise 1.250 Euro zugesprochen. Zudem verpflichtete das Gericht den Konzern zu einer generellen, umfassenden Unterlassung der Datenverarbeitung über die Business-Tools sowie zur Löschung aller gesammelten Nutzerdaten. Beide Urteile sind rechtskräftig.

(AZ: OLG Naumburg 9 U 124/24 und 9 U 44/25).

