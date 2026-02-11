Cortina d'Ampezzo

Julia Taubitz nach ihres Siegfahrt. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Es ist nach dem Gold für Max Langenhan die zweite für das deutsche Rodlerteam. Merle Fräbel, nach dem ersten Tag nur knapp hinter Taubitz, vergab mit schweren Fehlern im dritten Lauf alle Medaillenchancen und wurde letztlich Achte.

Zuvor hatten die deutschen Skirennläuferinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann bereits die Silbermedaille in der Team-Kombination der Frauen gewonnen. Gold ging in Bormio an die beiden Österreicherinnen Ariane Rädler und Katharina Huber. Bronze holten die US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles und Paula Moltzan. Die Team-Kombination besteht aus einem Abfahrts- und einem Slalomlauf. Für Aicher ist es nach Silber in der Abfahrt die zweite Medaille bei den Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzio.

Im Biathlon-Einzelrennen der Männer gewann der Norwegner Johan-Olav Botn die Goldmedaille vor dem Franzosen Eric Perrot und einem weiteren Norweger; Sturla Holm Laegreid.

Im Sprint der Männner im Skilanglauf siegte der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo vor dem US-Amerikaner Ben Ogden und Oskar Opstad ebenfalls aus Norwegen. Im Wettbewerb der Frauen gab es einen Dreifach-Triumph der Schwedinnen: Es siegte Linn Svahn vor Jonna Sundling and Maja Dahlqvist.

Der norwegische Freestyle-Skifahrer Birk Ruud gewann Gold in der Disziplin Slopestyle. Zweiter wurde Alex Hall aus den USA, Dritter Luca Harrington aus Neuseeland.

Im Eissschnellauf-Shorttrack holte Italien Gold in der gemischten Mannschaftsstaffel vor Kanada und Belgien.

Im Curling sicherte sich Italien im Mixed-Duo Spiel um Platz drei gegen Großbritannien die Bronzemedaille.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.