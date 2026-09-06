Judoka Timo Cavelius (picture alliance / DPPI media / STEPHANE ALLAMAN)

In der Begegnung zwischen Gastgeber JC Leipzig und Serienmeister TSV Abensberg ging der für Leipzig kämpfende Georgier Akaki Japaridse nach seiner Niederlage mit den Fäusten auf seinen deutschen Kontrahenten, den Olympioniken Timo Cavelius los. Cavelius wurde krankenhausreif geschlagen. Der Deutsche Judo-Bund reagierte entsetzt auf den Vorfall. Nach einem Bericht der Leipziger Volkszeitung verlor Cavelius zwei Zähne, erlitt einen Kieferbruch und musste operiert werden. Auch die Leipziger Vereinsführung entschuldigte sich umgehend und zeigte sich schockiert.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.