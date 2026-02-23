Abschlussfeier in Verona

Die Olympischen Winterspiele sind nun offiziell beendet. (dpa / Michael Kappeler)

IOC-Präsidentin Coventry sprach am Abend die traditionellen Schlussworte und betonte, es seien "wahrhaft magische Spiele" gewesen. Kurz darauf erlosch das Olympische Feuer. Bei der Parade der Nationen trugen die Rennrodler und Goldmedaillen-Gewinner Tobias Wendl und Tobias Arlt die deutsche Fahne. Deutschland gewann insgesamt acht Goldmedaillen und belegte am Ende Rang fünf in der Nationenwertung.

Die nächsten Winterspiele finden im Februar 2030 in Frankreich statt. Hauptveranstaltungsort ist Nizza, weitere Wettkämpfe finden in den französischen Alpen statt.

