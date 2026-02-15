Gratulation im Knien: Federica Brignone (m.) wird von Sara Hector (r.) und Thea Louise Stjernesund geehrt. (dpa / KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Für Brignone ist es nach ihrem Sieg im Super-G bereits die zweite Goldmedaille bei diesen Spielen. Lena Dürr - nach dem ersten Durchgang noch Zweite - landete nach Fehlern im zweiten Lauf im Endklassement auf dem neunten Platz. Emma Eicher wurde 19.

Die Goldmedaille im Freestyle-Ski auf der Buckelpiste ging an den Kanadier Mikael Kingsbury. Im gemischten Snowboard-Teamwettbeweb siegten Charlotte Bankes und Huw Nightingale aus Großbritannien.

Bob-Pilotin Laura Nolte auf Goldkurs

Im Monobob der Frauen liegt Laura Nolte auf Goldmedaillenkurs. Nach zwei von vier Läufen führt sie im Klassement vor den US-Amerikanerinnen Elana Meyers Taylor und Kaysha Love. Die Läufe drei und vier finden morgen statt.

Preuss in der Biathlon-Verfolgung nur Siebte

Im Biathlon-Verfolgungsrennen der Frauen holte die Italienerin Lisa Vittozzi Gold. Franziska Preus wurde nach Schießfehlern nur Siebte. Bei den Männern siegte der Schwede Martin Ponsiluoma.

Das Langlauf-Staffelrennen der Männer gewann die Mannschaft aus Norwegen vor Frankreich und Italien.

Curling-Männer verlieren gegen Briten

Die deutschen Curling-Männer müssen bei den Olympischen Winterspielen um den Einzug ins Halbfinale bangen. Das Team um Skip Marc Muskatewitz kassierte mit der 4:9-Pleite gegen den Weltranglistenersten und Weltmeister Großbritannien die dritte Niederlage im fünften Spiel.

Das erklärte Ziel Top vier rückte damit erst einmal in weite Ferne. In den ersten drei Ends (2:2) spielte das deutsche Team gegen den Silbermedaillengewinner von Peking 2022 auf Augenhöhe. In der Folge leistete sich die Mannschaft viele Fehler und lag nach dem siebten End (2:7) aussichtslos zurück.

In den abschließenden vier Spielen gegen Peking-Olympiasieger Schweden sowie Tschechien, die bislang ungeschlagenen Schweizer und China dürfen sich die Europameister von 2024, die erstmals seit 2014 wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia stellen, keine weitere Niederlage mehr erlauben.

Die besten vier Teams ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es um die Medaillen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.