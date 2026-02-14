Tanz-Aktionen in Städten

Die Tanz-Demonstrationen erfolgten im Rahmen der weltweiten Bewegung "One Billion Rising" - übersetzt - "Eine Milliarde erhebt sich". Bundesweit fand die Tanz-Demo in rund 150 Orten statt. Allein in Nordrhein-Westfalen gab es Aktionen in 30 Städten. So tanzten in Duisburg Menschen um ein Plakat herum, das auf dem Boden lag. Darauf stand: "Wir sagen Nein! zu Gewalt gegen Frauen".
Der globale Tanz-Aktionstag findet seit 2012 jedes Jahr am Valentinstag statt. Der Name "One Billion Rising" bezieht sich auf die damalige Schätzung, dass weltweit etwa eine Milliarde Frauen und Mädchen im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt werden.
Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.