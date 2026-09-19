Wahl in Russland

In Russland findet noch bis Sonntag die Parlamentswahl statt. (picture alliance / Picvario Media / Ilya Moskovets)

Die Lage sei jedoch unter Kontrolle, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Leiterin der zentralen Wahlkommission, Pamfilowa. Die Angriffe dauerten noch an, könnten aber erfolgreich abgewehrt werden, erklärte sie laut staatlichen Medien. Zu möglichen Beeinträchtigungen der Wahl gab es vorerst keine Angaben.

Die Parlamentswahl in Russland hat ⁠am Freitag begonnen und dauert noch bis Sonntag. ⁠Es ist die ‌erste Wahl der Duma seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.