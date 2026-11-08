Israels Präsident Herzog hat den Oppositionspolitiker Eisenkot mit der Regierungsbildung beauftragt. (picture alliance / AP Photo / Ohad Zwigenberg / Ohad Zwigenberg)

Das Land brauche eine stabile Regierung, sagte Herzog, der Eisenkot in seinem Amtssitz in Jerusalem empfing. Eisenkot erklärte, er sei überzeugt, dass es möglich sei, rasch eine neue Regierung mit einer deutlichen Mehrheit in der Knesset zu bilden. Er versprach eine neue Führung, die Israel aus einer tiefen Krise herausführen werde. Er wolle alle Teile der Gesellschaft vertreten.

Jaschar lag bei der Parlamentswahl zwar hinter der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu; Eisenkot erhielt aber im Rahmen von Konsultationen mit allen Parteien zur Regierungsbildung die meisten Empfehlungen.

Wer Eisenkot zur Mehrheit verhelfen könnte

Das aus vier Parteien bestehende Oppositionslager verfügt über 48 der 120 Sitze in der Knesset. Für eine Mehrheit fehlen ihm also 13 Stimmen. Diese könnten von den arabischen Parteien Vereinte Liste und Raam kommen, die zusammen 19 Mandate gewonnen haben. Beide haben Eisenkot für den Auftrag zur Regierungsbildung empfohlen. Allerdings gibt es in Eisenkots Bündnis Vorbehalte.

Möglich wäre auch eine große Koalition des Oppositionslagers mit dem Likud. Rein rechnerisch könnten die entscheidenden Stimmen auch von ultraorthodoxen Parteien kommen. Das gilt aber als unwahrscheinlich.

Beobachter rechnen mit schwierigen Beratungen, weil es zwischen und innerhalb der politischen Lager erhebliche Konflikte gibt, die Kompromisse erschweren. Die 28-Tage-Frist zur Bildung einer Regierung kann um maximal 14 Tage verlängert werden. Scheitert Eisenkot, kann Herzog ein anderes Mitglied des Parlaments mit der Regierungsbildung beauftragen. Diesem stehen dann weitere 28 Tage zur Verfügung. Als möglicher Kandidat gilt der amtierende Ministerpräsident Netanjahu.

Bei der Parlamentswahl Ende Oktober hatte weder das Lager von Netanjahu noch das von Eisenkot die absolute Mehrheit erreicht.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.