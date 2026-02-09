Juan Pablo Guanipa und María Machado auf einer Demonstration. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jimmy Villalta)

Sein Sohn bestätigte die Freilassung über den Onlinedienst X. Guanipa ist ein Verbündeter der Friedensnobelpreisträgerin Machado. Er war insgesamt acht Monate in Haft. Guanipa war zuletzt im Januar 2025 in der Öffentlichkeit aufgetreten, als er Machado zu einer Protestkundgebung gegen die Ernennung von Präsident Maduro für dessen dritte Amtszeit begleitete. Im Mai wurde er wegen Terrorismus, Geldwäsche und Anstiftung zu Gewalt und Hass angeklagt. Laut der Rechtshilfeorganisation Foro ‌Penal wurden zahlreiche weitere politische Gefangene aus der Haft entlassen, darunter auch der Oppositionelle Superlano.

Seit dem US-Militäreinsatz am 3. Januar zur Gefangennahme von Machthaber Maduro gab es bereits hunderte Freilassungen.

