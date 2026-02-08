Verbündeter von Nobelpreisträgerin

Die Oppositionskritiker Juan Pablo Guanipa und María Machado auf einer Demonstration. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jimmy Villalta)

Sein Sohn bestätigte dies über den Onlinedienst X. Guanipa ist ein Verbündeter der Friedensnobelpreisträgerin und führenden venezolanischen Oppositionellen Machado. Er war insgesamt acht Monate in Haft. Guanipa war im vergangenen Mai wegen der Vorwürfe des Terrorismus, der Geldwäsche sowie der Anstiftung zu Gewalt und Hass angeklagt worden.

Laut der Rechtshilfeorganisation "Foro ‌Penal" kamen heute insgesamt elf politische Gefangene in Venezuela frei. Seit dem US-Militäreinsatz am 3. Januar mit der Entführung des autoritären Machthabers Maduro gab es unter Druck aus Washington bereits zuvor hunderte Freilassungen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.