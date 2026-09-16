Die Hadsch in Mekka (Archiv) (Rafiq Maqbool / AP / dpa / Rafiq Maqbool)

In einer Erklärung heißt es, der Vorfall sei eine Provokation für Muslime in aller Welt. Gewaltakte gegen heilige Stätten seien Terrorismus und widersprächen islamischen Werten und dem Völkerrecht. Die OIC ist ein Zusammenschluss von knapp 60 islamisch geprägten Staaten und hat ihren Sitz im saudischen Dschidda.

Zuvor hatte das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis mitgeteilt, man habe eine Drohne der jemenitischen Huthi-Miliz vor deren Eindringen in Mekka abgefangen. Die Huthi wiesen den Vorwurf zurück und erklärten, die eigenen Einsätze gälten Ölanlagen und Militärstützpunkten, die weit entfernt von den heiligen Stätten lägen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.