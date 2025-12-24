Vatikan
Organisation "Wir sind Kirche" lobt Kurs von Papst Leo XIV.: "Er wird seinem Ruf als Einheitspapst gerecht"

Papst Leo XIV. feiert am Abend im Petersdom seine erste Christmette. Es wird erwartet, dass er sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der Sprecher der Initiative "Wir sind Kirche", Weisner, lobte im Deutschlandfunk die bisherige Arbeit von Papst Leo.

    Papst Leo XIV. in vollem Ornat. Er hält sich die rechte Hand vor der Brust.
    Papst Leo XIV. während der Messe an Allerheiligen auf dem Petersplatz im Vatikan (Archivbilv vom 1.11.25). (Andrew Medichini / AP / dpa)
    Papst Leo werde seinem Ruf als Einheitspapst gerecht und wolle die Menschen zusammenführen, sagte Weisner im Deutschlandfunk. Sein Vorgänger Franziskus habe die Türen geöffnet und es sei nun Leos Aufgabe, diesen Weg weiter zu beschreiten. Weisner fügte hinzu, der Papst beschäftige sich auch mit der Aufarbeitung der Fälle von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche und habe sich beispielsweise mit den Vertretern von Opferverbänden getroffen. Er rief die Bischöfe in Deutschland auf, den Kurs von Papst Leo XIV. zu unterstützen.
    Morgen verkündet der Papst die Weihnachtsbotschaft und spendet den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis.
