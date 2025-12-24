Vatikan

Organisation "Wir sind Kirche" lobt Kurs von Papst Leo XIV.: "Er wird seinem Ruf als Einheitspapst gerecht"

Papst Leo XIV. feiert am Abend im Petersdom seine erste Christmette. Es wird erwartet, dass er sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der Sprecher der Initiative "Wir sind Kirche", Weisner, lobte im Deutschlandfunk die bisherige Arbeit von Papst Leo.