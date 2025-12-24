Papst Leo werde seinem Ruf als Einheitspapst gerecht und wolle die Menschen zusammenführen, sagte Weisner im Deutschlandfunk. Sein Vorgänger Franziskus habe die Türen geöffnet und es sei nun Leos Aufgabe, diesen Weg weiter zu beschreiten. Weisner fügte hinzu, der Papst beschäftige sich auch mit der Aufarbeitung der Fälle von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche und habe sich beispielsweise mit den Vertretern von Opferverbänden getroffen. Er rief die Bischöfe in Deutschland auf, den Kurs von Papst Leo XIV. zu unterstützen.
Morgen verkündet der Papst die Weihnachtsbotschaft und spendet den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.