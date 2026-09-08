Die Regisseurin Laura Poitras und ihre Kollegin Rachel Lauren Mueller in Venedig bei den Filmfestspielen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Fabio Frustaci)

Das Werk der Oscar-prämierten Regisseurin Laura Poitras und ihrer Kollegin Rachel Lauren Mueller zeigt teils verstörende Bilder. Der Kurzfilm umfasst nach ihren Angaben neben eigenem Material verifizierte Szenen von lokalen Aktivisten, Dashcams, Bodycams und Überwachungssystemen. Zu sehen sind ICE-Beamte in Sturmhauben, die Kinder und Erwachsene aus Autos zerren, blutende Demonstranten zu Boden werfen. Journalisten fliehen in Gasmasken. Gefesselte werden in Flugzeuge verladen. Ein anonymisierter Mann mit einer Zuwanderungsgeschichte erzählt, dass er sich im Kofferraum verstecken muss, um sicher zur Arbeit zu gelangen.

Der Film trägt den Titel "They're Here" - zu deutsch: "Sie sind da!". Die Razzien erfolgten im Zuge der rigorosen Abschiebepolitik von Präsident Trump. Nach breiten Protesten änderte ICE die Taktik und setzt inzwischen auf unauffälligere Abschiebestrategien.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.