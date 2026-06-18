Innenminister-Konferenz

Innenministerkonferenz in Hamburg 2026 (picture alliance / ABBfoto / CNTV)

Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten die Ressortchefs der vier Länder bei der Innenministerkonferenz in Hamburg. Das Abkommen umfasst nach Angaben des thüringischen Ministers Maier auch mehr Zusammenarbeit beim Zivilschutz. Das Hauptziel seien Einsparungen, sagte er. Dies sei etwa durch größere Beschaffungsmengen bei gemeinsamen Ausschreibungen möglich.

Sachsen wird mit der Vereinbarung neuer Kooperationspartner in diesem Bereich. Die anderen drei Länder hatten bereits zuvor in geringerem Ausmaß zusammengearbeitet.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.