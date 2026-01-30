Angaben von Rebellen

Der Vorfall in der Coltan-Mine nahe Rubaya in der Provinz Nord-Kivu ereignete sich bereits am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Einzelheiten wurden nicht bekannt. In Rubaya werden rund 15 Prozent des weltweiten Coltans gefördert. Aus dem Erz wird Tantal gewonnen, das unter anderem für Mobiltelefone, Computer und Gasturbinen benötigt wird.
Seit 2024 steht das rohstoffreiche Gebiet unter Kontrolle der Rebellengruppe M23. Die UNO wirft den Aufständischen vor, mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Rohstoffe ihren Aufstand zu finanzieren.
Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.