Sicherheitspolitik

Innenminister Dorbrindt trifft seine Amtskollegen aus den Ostsee-Ainrainerstaaten. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Die geplante Taskforce soll auf Ebene der Staatssekretäre eingerichtet werden. Dobrindt sagte, man müsse mit Klarheit und Konsequenz auf hybride Bedrohungen antworten. Er verwies auf den versuchten Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne ⁠auf den Flughafen Leipzig/Halle.

Laut dem Minister wurde ein weiteres Treffen vereinbart, das sich ausschließlich mit der sogenannten russischen Schattenflotte befassen soll. Es wird vermutet, dass deren Schiffe Startplätze für ⁠Drohnen sein könnten.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.