Nach Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen wurden dabei in der Provinz Baluchistan mindestens 24 Menschen getötet und weitere 50 verletzt.
Der Zug, der Armeeangehörige und deren Familienmitglieder beförderte, sollte den Angaben zufolge von der Provinzhauptstadt Quetta nach Peschawar im Nordwesten Pakistans fahren, als er an einem Bahnüberhang von einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug gerammt wurde.
Ein Vertreter der Regionalregierung von Baluchistan machte separatistische Terroristen für den Anschlag verantwortlich. Die Provinz liegt an der Grenze zu Afghanistan und dem Iran.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.