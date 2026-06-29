Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan war Ende Februar erneut eskaliert – doch er schwelt schon weitaus länger (Archivbild). (picture alliance / Wahidullah Kakar)

Sicherheitskräfte hätten entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze einen Bodeneinsatz durchgeführt, schrieb Informationsminister Tarar auf der Plattform X. Im Grenzgebiet seien Verstecke und Rückzugsgebiete der pakistanischen Taliban attackiert worden, hieß es. Mehrere mutmaßliche Terroristen seien getötet worden, erklärte der Minister weiter. Die Angriffe wurden als Antwort auf jüngste Terroranschläge in Pakistan dargestellt, darunter einem Vorfall in der Hafenstadt Karachi, bei dem am Samstag drei Sicherheitskräfte getötet wurden. Seit Herbst gibt es zwischen Pakistan und Afghanistan immer wieder gegenseitige Angriffe. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Angriffe verüben.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.