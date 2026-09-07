Dorf Hadscha

In einem Dorf im Westjordanland wurde ein Mann von radikalen israelischen Siedlern getötet. (picture alliance / Sipa USA / JNA PRESS)

Nach Angaben des Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden zwei weitere Menschen durch Schüsse in dem Ort Hadscha verletzt. Die israelischen Extremisten waren nach Angaben von Augenzeugen gestern Abend in den Ort eingedrungen und hatten das Feuer auf Einwohner eröffnet.

Israels Armee teilte mit, Soldaten seien in den Ort wegen gewaltsamer Auseinandersetzungen entsandt worden. Der Vorfall werde untersucht. Am Sonntag war bekannt geworden, dass Ministerpräsident Netanjahu die Räumung von nicht genehmigten Siedler-Außenposten im Westjordanland angeordnet hat. Die Anordnung betrifft laut israelischen Medien rund 100 Siedlungen, die ohne offizielle Genehmigung des israelischen Staates errichtet wurden.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.