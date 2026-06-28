Selbstbestimmtes Sterben

Der eigene Tod ist für viele Menschen ein Tabu-Thema. (unsplash / David Monje)

Der Vorstandvorsitzende der Stiftung, Sitte, sagte, vielen Menschen seien die Angebote der medizinischen und psychologischen Sterbebegleitung nicht bekannt. Nach Sittes Einschätzung steigt zudem die Nachfrage für assistierte Suizide. Die Zahl der Hospize sowie der ambulanten Palliativ- und Hospizdienste reicht dem Mediziner zufolge zwar derzeit aus - aber nur, weil diese Angebote kaum bekannt seien.

Statistisch nehmen in Deutschland rund 1.000 Menschen pro Jahr Sterbehilfe in Anspruch. Die Zahl der Suizide liegt zehnmal höher. Seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2020 kann Suizidhilfe straffrei sein. Demnach hat jeder Mensch das verfassungsmäßig geschützte Recht, sich selbst zu töten und dabei die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen, sofern er seinen Entschluss aus freiem Willen fasst.

TRIGGERWARNUNG: In diesem Beitrag werden Sterbehilfe und Suizid thematisiert. Es gibt Menschen, die helfen können. Wenden Sie sich zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter 0800-1110111 (kostenfrei) und 0800-1110222 (kostenfrei). Diese Menschen nehmen sich Zeit für Sie.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.