Fußball WM
Panama trifft auf England, Kroatien spielt gegen Ghana

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft trifft am späten Abend unserer Zeit Panama auf England.

    Auf einem blauen Banner steht in großen Buchstaben "Fifa World Cup 2026"
    Ein Banner der Fußball-WM am Flughafen in Los Angeles (Archivbild). (IMAGO / STEINSIEK.CH / IMAGO / JOERAN STEINSIEK)
    Die Engländer gehen als Favorit in das Spiel in New Jersey um 23 Uhr. Panama hat keine Chance mehr, die nächste Runde zu erreichen. Parallel treffen Kroatien und Ghana in Philadelphia aufeinander.
    In der Nacht und am frühen Morgen gibt es folgende Begegnungen:
    Kolumbien- Portugal
    Demokratische Republik Kongo - Usbekistan
    Jordanien - Argentinien und
    Algerien - Österreich.
    Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.