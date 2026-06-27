Fußball WM

Die Engländer gehen als Favorit in das Spiel in New Jersey um 23 Uhr. Panama hat keine Chance mehr, die nächste Runde zu erreichen. Parallel treffen Kroatien und Ghana in Philadelphia aufeinander.
In der Nacht und am frühen Morgen gibt es folgende Begegnungen:
Kolumbien- Portugal
Demokratische Republik Kongo - Usbekistan
Jordanien - Argentinien und
Algerien - Österreich.
Kolumbien- Portugal
Demokratische Republik Kongo - Usbekistan
Jordanien - Argentinien und
Algerien - Österreich.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.