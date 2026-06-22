Linke

Pantisano bittet für Äußerung über die CDU um Entschuldigung

Der neue Linken-Chef Pantisano hat für seine Aussagen über eine angeblich "faschistische Politik" der CDU um Entschuldigung gebeten. Das sei verkürzt und falsch gewesen, sagte er. Die Unterscheidung zwischen politischen Gegnern innerhalb des demokratischen Spektrums und denen, die die Demokratie abschaffen wollten, dürfe man nicht verwischen.