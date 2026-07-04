Mittelmeerinsel

Papst Leo XIV. (Archivbild) (AFP / ALBERTO PIZZOLI)

Sie gilt seit langer Zeit als einer der Brennpunkte der Migrationsbewegung aus Afrika nach Europa. Zum Auftakt besucht das katholische Kirchenoberhaupt den Friedhof der Insel und gedenkt dort der Menschen, die im Mittelmeer ums Leben gekommen sind. Der Papst will sich auch ein Denkmal anschauen und persönlich mit Migranten ins Gespräch kommen. Höhepunkt ist dem Vatikan zufolge eine Messe unter freiem Himmel.

Es ist der erste Besuch eines Papstes in Lampedusa seit Jahren. Leos Vorgänger Franziskus kam 2013 auf die Insel mit etwa 6.000 Einwohnern, die zwischen Sizilien und Tunesien liegt.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.