Mittelmeerinsel
Papst besucht Lampedusa und will an das Schicksal von Migranten erinnern

Papst Leo ist zu einem Kurzbesuch auf der Mittelmeerinsel Lampedusa eingetroffen.

    Das Bild zeigt eine Porträtaufnahme des Papstes. Er trägt ein weißes Gewand und die für den Papst typische Kopfbedeckung.
    Papst Leo XIV. (Archivbild) (AFP / ALBERTO PIZZOLI)
    Die südlichste Insel Italiens liegt weniger als 150 Kilometer vor der tunesischen Küste und wird immer wieder von Migranten aus Afrika angesteuert. Auf dem Friedhof der Insel will der Papst der Menschen gedenken, die auf der Überfahrt ums Leben gekommen sind. Auch ein Gespräch zwischen Migranten und dem Oberhaupt der katholischen Kirche ist geplant. Höhepunkt ist dem Vatikan zufolge eine Messe unter freiem Himmel.
    Leos Vorgänger Papst Franziskus hatte Lampedusa im Jahr 2013 besucht.
    Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.