Mittelmeerinsel

Die südlichste Insel Italiens liegt weniger als 150 Kilometer vor der tunesischen Küste und wird immer wieder von Migranten aus Afrika angesteuert. Auf dem Friedhof der Insel will der Papst der Menschen gedenken, die auf der Überfahrt ums Leben gekommen sind. Auch ein Gespräch zwischen Migranten und dem Oberhaupt der katholischen Kirche ist geplant. Höhepunkt ist dem Vatikan zufolge eine Messe unter freiem Himmel.
Leos Vorgänger Papst Franziskus hatte Lampedusa im Jahr 2013 besucht.
Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.