Spanien-Reise

Papst Leo XIV. nimmt am 10. Juni 2026 in der Abtei Unserer Lieben Frau von Montserrat bei Barcelona in Spanien am Rosenkranzgebet teil. (picture alliance/Hans Lucas/Vatican Media)

In Barcelona würdige er das karitative und soziale Engagement kirchlicher Mitarbeiter, Helfer und Ordensleute. Der Papst äußerte sich bei einem Treffen im Viertel El Raval, einem der bekanntesten sozialen Brennpunkte der Stadt. Zuvor hatte Leo in einem Gefängnis Häftlingen Trost zugesprochen. Im Bergkloster Montserrat warb der Papst in einem Gebet auf Katalanisch für Verständigung.

Die katholische Kirche hat die kulturellen Autonomiebestrebungen der Region meist unterstützt. Die Bemühungen radikaler katalanischer Separatisten um eine staatliche Loslösung von Spanien hat sie jedoch nicht aktiv gefördert.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.