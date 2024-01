Papst Franziskus während der Neujahrsmesse im Petersdom im Vatikan (AFP / ANDREAS SOLARO)

Die Welt müsse auf sie schauen, um aus den Spiralen der Gewalt und des Hasses auszubrechen und wieder einen menschlichen Blick zu erlangen, sagte er vor etwa 7.000 Gläubigen im Petersdom im Vatikan. Die katholische Kirche begeht am 1. Januar das Hochfest der Gottesmutter Maria.

Der bayerische evangelische Landesbischof Kopp beklagte in seiner Neujahrspredigt ein Erstarken des Nationalismus in vielen Ländern. Er sagte in der Münchner Matthäuskirche, wenn in diesem Jahr das Europaparlament neu gewählt werde, sollte berücksichtigt werden, dass die Nation keine Erfindung Gottes, sondern eine menschliche Erfindung sei.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.