In einer Videobotschaft zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA warb das Oberhaupt der katholischen Kirche für mehr Respekt gegenüber anderen Meinungen und die Suche nach Gemeinsamkeiten. Zugleich erinnerte der in Chicago geborene Papst daran, dass die Geschichte seines Heimatlandes von aufeinanderfolgenden Wellen von Einwanderern geprägt wurde. Bereits in der Vergangenheit hatte der Papst das harte Vorgehen gegen Einwanderer in den Vereinigten Staaten kritisiert.
Morgen feiern die USA den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. Dazu sind landesweite Großveranstaltungen, eine Militärflugshow in Washington sowie ein großes Feuerwerk geplant.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.