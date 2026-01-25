Der Gastgeber der Verhandlungen in Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Mitte), mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der USA. (AFP / -)

Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagte in Rom, die anhaltenden russischen Angriffe hätten zunehmend schwerwiegende Folgen für die ukrainische Zivilbevölkerung. Sie sei der Kälte des Winters ausgesetzt. Russland hatte zuletzt wieder massive Angriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine geflogen. In der Folge sind dort hunderttausende Menschen mitten im Winter ohne Strom und Heizung. Auch in der Hauptstadt Kiew ist die Lage schwierig.

Gestern war eine erste Runde direkter Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi zu Ende gegangen. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die Gespräche dennoch als konstruktiv. Ähnlich äußerte sich der US-Sondergesandte Witkoff. Die Verhandlungen sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.