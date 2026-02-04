Atomare Abrüstung

Russland warnt die USA davor, keinen Nachfolge-"New-Start"-Vertrag aufzusetzen (Archivbild). (IMAGO / Panthermedia / Destina)

Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagte in Rom, die aktuelle Situation erfordere, dass alles getan werde, um einen neuen Rüstungswettlauf zu verhindern. Dieser würde den Frieden zwischen den Nationen weiter gefährden.

Das "New Start"-Abkommen wurde 2010 geschlossen. Es begrenzt die Zahl der in Russland und den USA stationierten strategischen Atomsprengköpfe auf ​jeweils 1.550. Sicherheitsexperten warnen, mit Auslaufen würden erstmals seit mehr als 50 Jahren keinerlei vertragliche Beschränkungen mehr für die Atomarsenale der beiden Staaten gelten. Russland hat vorgeschlagen, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern, dies aber an Bedingungen geknüpft.

