Ankunft von Papst Leo XIV. zur Messe vor etwa 150.000 Menschen. (picture alliance / Hans Lucas / Laurent Ferriere)

In seiner Predigt rief er zur Buße auf und nahm dabei ausdrücklich auch die katholische Kirche selbst in die Pflicht. Leo der Vierzehnte sprach wörtlich von tiefen Wunden, die durch Untreue und schmerzhafte Fehltritte entstanden seien. Für das geistliche Wachstum sei das Eingeständnis von Fehlern unverzichtbar. Im Tagesverlauf will das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche mit Menschen sprechen, die Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche wurden.

Der Papst hält sich seit Freitag in Frankreich auf. Letzte Station der Reise ist morgen die Stadt Metz. Dort will der Pontifex eine Europa-Rede halten.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.