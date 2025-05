Der neue Papst Leo XIV. gilt als Kenner des Globalen Südens: Der 267. Papst kommt aus den USA, lebte aber lange in Peru und besitzt auch die Staatsbürgerschaft des Landes. (picture alliance / ipa-agency / marco iacobucci)

Kurz nach 18 Uhr war es soweit, aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle in Rom stieg weißer Rauch auf. Wenig später wurde der Name des neuen Papstes von der Loggia des Petersdoms verkündet: Leo XIV.

Robert Francis Prevost ist der erste US-Amerikaner in diesem Amt, er besitzt zudem eine peruanische Staatsbürgerschaft. Geboren wurde der neue Papst am 14. September 1955 in Chicago. Er war lange Generalprior des Augustinerordens und lebte viele Jahre in Peru. Er gehörte nicht zu den Kandidaten, die im Vorfeld als Favoriten galten.

Die Wahl gilt als eine Klatsche für Donald Trump und dessen Flüchtlingspolitik. In dieser Frage folgt Leo XIV. seinem Vorgänger Franziskus, der Migration als ein Menschenrecht bezeichnet hatte.

Nun ist Robert Francis Prevost, wie der 267. Papst mit bürgerlichen Namen heißt, das neue Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Er steht somit weltweit 1,4 Milliarden Gläubigen vor. Laut Glaubenslehre der katholischen Kirche gilt er als Nachfolger des Apostels Petrus und Stellvertreter von Jesus Christus auf Erden; zudem ist er Bischof von Rom, Primas von Italien und Staatsoberhaupt des Vatikans.

Gewählt wurde der neue Papst von 133 Kardinälen. Sie hatten sich am 7. Mai im Vatikan zum Konklave versammelt. Abgeschirmt von der Außenwelt wählten sie in der Sixtinischen Kapelle den Nachfolger von Papst Franziskus. Der Argentinier war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Robert Francis Prevost ist ein US-Ordensgeistlicher und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche. Er war von 2001 bis 2013 Generalprior des Augustinerordens. Von 2015 bis 2023 war er Bischof von Chiclayo in Peru. Am 30. Januar 2023 wurde er zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe ernannt, zugleich war er auch Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika.

Der 69-Jährige ist ein Polyglott, der als Kirchenmann Grenzen überschreitet. Er diente zwei Jahrzehnte lang in Peru, wo er auch Bischof wurde. Außerdem hat er die peruanische Staatsbürgerschaft erhalten.

Leo XIV. ist wie sein Vorgänger Franziskus ein Ordensmann, hat daher zudem Leitungserfahrung und Kurienerfahrung. Er gilt als „Kenner der Weltkirche“.

Bis zum Tod von Papst Franziskus hatte er einen der einflussreichsten Posten im Vatikan inne. Er leitete das Amt, das Bischöfe weltweit auswählt und verwaltet.

Der neue Papst steht für einen Weg, den sein Vorgänger Franziskus eingeschlagen hatte: Er steht für Solidarität und das An-die-Ränder-Gehen. Die Wahl von Leo XIV. kann auch als Kritik an der rigiden Flüchtlingspolitik der USA unter Donald Trump verstanden werden. So hatte sich der neue Papst als Kardinal in Peru etwa für Geflüchtete aus Venezuela eingesetzt.

Frieden, Geschwisterlichkeit, Dialog: Aus seiner ersten Rede als Papst lässt sich schließen, dass er sich als Brückenbauer sieht. Das wurde bereits bei seiner Ansprache von der Loggia des Petersdoms deutlich: „Friede sei mit euch“, sagte der US-Amerikaner der jubelnden Menge.

Kandidat des Kompromisses

Die Wahl des Namens Leo deutet auf eine zukünftige Schwerpunktsetzung seines Pontifikats auf friedenspolitische Anliegen hin. Der 69-Jährige dankte in seinen ersten Worten auch seinem Vorgänger Franziskus.

In einigen Fragen hat er sich noch nicht genau positioniert – etwa in der Frage der Sexualmoral und dem Umgang mit queeren Menschen. Auch deswegen gilt er als Kompromisskandidat und Brückenbauer. Befürworter Prevosts sagen, das neue Kirchenoberhaupt werde wahrscheinlich den von seinem Vorgänger Franziskus begonnenen Konsultationsprozess fortsetzen, bei dem Laien zu Gesprächen mit Bischöfen eingeladen werden.

In der Kritik steht der neue Papst indes unter anderem wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen. Kritiker werfen ihm vor, nicht konsequent genug vorgegangen zu sein. Außerdem sei er als Kardinal nicht für die Opfer erreichbar gewesen. Das wurde von dem Kirchenmann zurückgewiesen.

Anders als Franziskus trug der neue Papst Leo XIV. die traditionelle Mozetta und betete nicht das „Vater Unser“, sondern das „Ave Maria“. „Er versucht nicht, Franziskus zu kopieren. Das ist etwas ganz Entscheidendes“, kommentiert der Theologe Jochen Sautermeister von der Universität Bonn. Mit seinem äußeren Erscheinungsbild schließt Leo XIV. sich an frühere Tradition an.

Das neue Kirchenoberhaupt werde sich angesichts der Polarisierungen für Einheit einsetzen, ist Sautermeister überzeugt: „Der Katholizismus ist in den Vereinigten Staaten stark gespalten: Auf der einen Seite ist er sehr traditionell, den Lebensschutz betonend, auf der anderen Seite offen. Prevost ist jemand, der die Situation und die Polarisierung im eigenen Land kennt.“

Der Theologe Michael Hochgeschwender sieht in der Namenswahl eine sozial-politische Ausrichtung. Der Vorgängerpapst Leo XIII. (1878-1903) begründete mit seiner berühmten Enzyklika „Rerum Novarum“ maßgeblich die katholische Soziallehre. Außerdem gelang es ihm, den Kulturkampf zu beenden, weshalb er als besonders diplomatisch galt. Aus diesem Grund geht Hochgeschwender von einem moderat konservativen Kurs aus.

Es ist unklar, ob er gegenüber schwulen, lesbischen, bisexuellen und transsexuellen Katholiken so offen sein wird, wie Franziskus es war. Obwohl er sich in letzter Zeit nicht viel geäußert hat, beklagte er 2012 in einer Ansprache an Bischöfe, dass westliche Medien und die Populärkultur „Sympathie für Überzeugungen und Praktiken fördern, die im Widerspruch zum Evangelium stehen“, er nannte als Beispiele „homosexuellen Lebensstil“ und „alternative Familien, die aus gleichgeschlechtlichen Partnern und deren adoptierten Kindern bestehen“.

Papst Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio, war in vielerlei Hinsicht ein Pionier: Als erster Papst aus Lateinamerika und Jesuit an der Spitze der katholischen Kirche setzte er neue Akzente. Seine Wahl im Jahr 2013 folgte auf den historischen Rücktritt Benedikts XVI.

Franziskus wählte bewusst den Namen des heiligen Franz von Assisi und signalisierte damit seine Ausrichtung auf Bescheidenheit und Nähe zu den Menschen. Er verzichtete auf prunkvolle Insignien und bevorzugte das schlichte Gästehaus Santa Marta als Wohnsitz. Seine Amtszeit war geprägt von einem pastoralen Stil, der auf Gesten und Worte setzte, um Nähe und Mitgefühl zu vermitteln.

Inhaltlich lag Franziskus' Fokus auf sozialen und ökologischen Themen. Er engagierte sich für den Schutz der Schöpfung, wie in seiner Enzyklika "Laudato Si’", und setzte sich für Frieden ein, indem er versuchte, als Vermittler in internationalen Konflikten zu wirken.

Barmherzigkeit und Volksnähe

Obwohl er Reformen in der Kirchenverwaltung anstieß und die Vatikanbank neu strukturierte, blieben tiefgreifende dogmatische Veränderungen aus. Sein Umgang mit dem Thema sexueller Missbrauch in der Kirche war ambivalent: Einerseits zeigte er Offenheit und versprach Prävention, andererseits wurde ihm vorgeworfen, in bestimmten Fällen nicht konsequent genug gehandelt zu haben.

Franziskus' Verhältnis zu Themen wie Homosexualität und wieder verheirateten Geschiedenen war von einer Haltung der Barmherzigkeit geprägt, ohne jedoch die kirchliche Lehre grundlegend zu verändern. Sein Einsatz für eine synodale Kirche zeigte sich in der Einberufung von Bischofssynoden, wobei er den Dialog förderte, aber klare dogmatische Reformen vermied.

Nach seinem Tod am 21. April 2025 im Alter von 88 Jahren wurde er nicht im Petersdom, sondern gemäß seinem Wunsch in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt – ein weiterer Ausdruck seiner Bescheidenheit und Nähe zum Volk.

Es waren 133 Kardinäle aus 71 Ländern, die seit dem 7. Mai den Papst gewählt haben: Alle diese Kirchenmänner waren zum Zeitpunkt der Vakanz, also beim Tod von Papst Franziskus, jünger als 80 Jahre. Traditionell bestimmen sie einen Papst aus ihren Reihen. Kirchenrechtlich dürften indes jeder männliche, unverheiratete Katholik zum Papst gewählt werden.

Unter den Wahlberechtigten waren mit Reinhard Marx, Rainer Maria Woelki und Gerhard Ludwig Müller auch drei Deutsche. Mehr als 100 Kardinäle scheiden aus, weil sie die Altersgrenze überschritten haben. Zwei Kardinäle hatten gesundheitsbedingt abgesagt.

Die Teilnehmer des Konklaves wurden in der Sixtinischen Kapelle im Vatikanstaat eingeschlossen und streng von der Außenwelt abgeschirmt. Damit sollte verhindert werden, dass sie von außen beeinflusst werden. Das neue Oberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken benötigte mindestens eine Zweidrittelmehrheit der versammelten Kardinäle.

Eine besondere Rolle hatte beim Konklave der Franziskus-Vertraute Pietro Parolin. Normalerweise wird die Wahlversammlung vom Dekan der Kardinäle geleitet. Der aktuelle Dekan und auch dessen Vize sind aber schon über 80 Jahre und damit zu alt. Deshalb war der rangälteste Kardinal an der Reihe: Parolin.

rzr