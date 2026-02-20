Russische Teilnahme
Paralympische Winterspiele: Ukraine fordert nach angekündigtem Boykott auch Verzicht von ukrainischen Flaggen bei Eröffnungsfeier

Das Paralympische Komitee der Ukraine fordert, dass bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele keine ukrainischen Flaggen verwendet werden. In einer Mitteilung wurde noch einmal bestätigt, dass die ukrainische Mannschaft die Eröffnungsfeier am 3. März in Verona boykottieren wird.

    Maksym Yarovyi, Fahnenträger der Ukraine, zieht mit der Mannschaft aus der Ukraine bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in das Stadion ein.
    2022 nahm die Ukraine an der Eröffnungsfeier der paralympischen Winterspiele teil, Russland und Belarus waren ausgeschlossen. (dpa/Jens Büttner)
    An den Wettkämpfen wollen die Sportlerinnen und Sportler aber teilnehmen.
    Das ukrainische Komitee bekräftigte die Kritik daran, dass russische und belarussische Sportler wieder unter eigener Flagge an den Winter-Paralympics teilnehmen dürfen. Die Entscheidung sei angesichts der anhaltenden Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung zynisch.
    Bei den derzeit laufenden Olympischen Winterspielen dürfen nur Einzelsportler aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge antreten.
    Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.