Russische Teilnahme

An den Wettkämpfen wollen die Sportlerinnen und Sportler aber teilnehmen.
Das ukrainische Komitee bekräftigte die Kritik daran, dass russische und belarussische Sportler wieder unter eigener Flagge an den Winter-Paralympics teilnehmen dürfen. Die Entscheidung sei angesichts der anhaltenden Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung zynisch.
Bei den derzeit laufenden Olympischen Winterspielen dürfen nur Einzelsportler aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge antreten.
Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.