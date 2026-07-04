Persischer Golf

Frankreich und Großbritannien wollen mit einer Marinemission dazu beitragen, dass Schiffe auf der omanischen Seite der Straße von Hormus die Engstelle sicher passieren können. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hassan Ghaedi)

Das Sultanat habe sich zur Zusammenarbeit bereiterklärt, um die Sicherheit der Schifffahrt in seinen Hoheitsgewässern zu gewährleisten, erklärten die Regierungen in Paris und London. Frankreichs Präsident Macron sagte, Minenräumkräfte und ihre Eskorte stünden vor Ort bereit.

Zuvor hatte der Iran eine internationale Mission zur Minenräumung zurückgewiesen und Frankreich Provokationen vorgeworfen. Das Abkommen mit den USA sehe allein die iranische Marine in der Verantwortung, erklärte Teheran. Kürzlich war ein Schiff in der omanischen Küstenverkehrszone angegriffen worden, die nun von Paris und London gesichert werden könnte.

Zuletzt hatte der Schiffsverkehr in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus wieder zugenommen, bewegt sich jedoch weiter deutlich unter dem Vorkriegsniveau.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.