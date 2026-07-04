Persischer Golf

Frankreich und Großbritannien wollen mit einer Marinemission dazu beitragen, dass Schiffe auf der omanischen Seite der Straße von Hormus die Engstelle sicher passieren können. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hassan Ghaedi)

Die Sicherheit in der Meerenge liege in den Händen der Anrainerstaaten, erklärte der iranische Chefunterhändler bei den Gesprächen mit den USA, Gharibabadi, auf X. Zuvor hatten Paris und London gemeinsam mit dem Oman Patrouillen in den Hoheitsgewässern des Sultanats verabredet. Frankreichs Präsident Macron erklärte, es stünden Minenräumschiffe samt Eskorte bereit. Der Iran hatte bereits zuvor Frachtschiffe davor gewarnt, von der von Teheran festgelegten Route durch die Straße von Hormus abzuweichen.

Zuletzt hatte der Schiffsverkehr in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus wieder zugenommen, bewegt sich jedoch weiter deutlich unter dem Vorkriegsniveau.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.