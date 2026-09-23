Verletzung der Privatsphäre
Pariser Justiz ermittelt wegen heimlicher Aufnahmen mit Smart Glasses

Die Staatsanwaltschaft in Paris hat Vorermittlungen wegen heimlicher Videoaufnahmen von Frauen mit sogenannten Smart Glasses eingeleitet.

    Auf einer Straße im Zentrum von Paris gilt Tempo 30.
    In Paris sind mit Smart Glasses heimlich Videoaufnahmen von Frauen erstellt und verbreitet worden. (Michael Evers/dpa)
    Wie die Behörde mitteilte, drohen den Tätern zwei Jahre Haft und 45.000 Euro Geldstrafe. Mehrere Frauen haben Anzeige wegen der Verletzung der Privatsphäre erstattet. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer steigenden Tendenz, Frauen in der Öffentlichkeit ohne deren Einwilligung mit Datenbrillen zu filmen und die Aufnahmen anschließend im Internet zu veröffentlichen. Dem Sender France Info zufolge würden Männer dabei gezielt Frauen belästigen und provozieren und dabei ihre Reaktionen aufnehmen. Teils ermittelt die Staatsanwaltschaft auch zu sexuellen Übergriffen.
    Smart Glasses sind mit einer Kamera und Mikrofon ausgestattete Brillen, die sich optisch kaum von gewöhnlichen Brillen unterscheiden.

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    Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.