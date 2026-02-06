Die Nationalversammlung in Caracas billigte den Gesetzestext in erster Lesung einstimmig. Die Amnestie soll unter anderem für Vorwürfe des Terrorismus, des Verrats am Vaterland oder der Anstiftung zum Hass gelten. Derartige Anschuldigungen waren in der Regierungszeit der Präsidenten Maduro und Chavez gegen politische missliebige Personen erhoben worden.
Der Termin für die abschließende Abstimmung über das Gesetz steht noch nicht fest.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.