USA
Parlament im Bundesstaat New York verabschiedet Verbot von Bau neuer Rechenzentren

Das Parlament des US-Bundesstaats New York hat ein Gesetz verabschiedet, das ein einjähriges Moratorium für den Bau neuer Rechenzentren vorsieht.

    Gang in einem Rechenzentrum mit Server-Racks und beleuchteten Netzwerkgeräten
    In den USA gibt es für den Bau neuer Rechenzentren ein einjähriges Moratorium. (Imago / Westend61 / Serjunco)
    Das bestätigte eine Sprecherin der New Yorker Senatorin Krueger, die den Gesetzentwurf eingebracht hatte.
    Technologiefirmen haben ihre Ausgaben für den Bau von Rechenzentren zuletzt stark erhöht, die für den Betrieb von Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud Computing nötig sind. US-Bürger sehen diese Zentren zunehmend kritisch. Sie verweisen auf den hohen Wasser- und Stromverbrauch sowie die Lärmentwicklung. Außerdem entstehen durch die Einrichtungen nur wenige Arbeitsplätze.
    Falls das Gesetz in Kraft tritt, wäre New York der erste US-Bundesstaat, der ein Moratorium für Rechenzentren erlässt.
    Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.