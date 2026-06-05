In den USA gibt es für den Bau neuer Rechenzentren ein einjähriges Moratorium. (Imago / Westend61 / Serjunco)

Das bestätigte eine Sprecherin der New Yorker Senatorin Krueger, die den Gesetzentwurf eingebracht hatte.

Technologiefirmen haben ihre Ausgaben für den Bau von Rechenzentren zuletzt stark erhöht, die für den Betrieb von Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud Computing nötig sind. US-Bürger sehen diese Zentren zunehmend kritisch. Sie verweisen auf den hohen Wasser- und Stromverbrauch sowie die Lärmentwicklung. Außerdem entstehen durch die Einrichtungen nur wenige Arbeitsplätze.

Falls das Gesetz in Kraft tritt, wäre New York der erste US-Bundesstaat, der ein Moratorium für Rechenzentren erlässt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.