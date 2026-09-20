Duma-Wahlen in Russland (imago / SNA / Alexander Gayuk)

Erste Ergebnisse werden nach Schließung der letzten Wahllokale in Kaliningrad um 20 Uhr MESZ erwartet. Ein Sieg der Regierungspartei "Geeintes Russland" gilt als sicher. Zur Wahl der Duma sind nur kremlnahe Parteien zugelassen.

Erstmals wird auch in den von Russland besetzten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgestimmt. Nach Angaben der ukrainischen Menschenrechtsorganisation Donbas SOS werden die Einwohner zur Teilnahme an der Wahl gedrängt. Mitglieder der Wahlkommissionen gingen dort von Haus zu Haus, um die Menschen zur Stimmabgabe zu zwingen. Dabei würden sie von russischen Soldaten und Sicherheitskräften begleitet, hieß es.

Die EU-Kommission kritisierte die systematische Unterdrückung der Opposition. Zudem verurteilte sie die Durchführung der Wahl auf besetztem ukrainischen Territorium als völkerrechtswidrig.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.