Der russische Staatschef Putin lässt wählen. (AFP / Alexander Nemenov)

In dem flächenmäßig größten Land der Erde mit seinen elf Zeitzonen öffneten auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka die ersten Wahllokale.

Mehr als 110 Millionen Bürger sind bis einschließlich Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Bestimmt werden die 450 Abgeordneten der Staatsduma. Eine echte Opposition ist nicht zugelassen. Die zehn Parteien auf dem Wahlzettel gelten alle als kremlnah. Gegen den Protest der Ukraine wird die Wahl erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgehalten. Zum wiederholten Mal wird auch auf der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim gewählt.

Die seit über 20 Jahren regierende Kremlpartei Geeintes Russland kann trotz einer massiven Wirtschaftskrise erneut mit einer Zweidrittelmehrheit rechnen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.