Auszählung fast aller Stimmen

Der Kandidat der People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut - die Partei galt lange als Favorit der Wahl. (picture alliance / Sipa USA / Teera Noisakran)

Rund 90 Prozent aller Stimmen sind laut der Wahlkommission bislang ausgezählt. Ministerpräsident Charnvirakul sprach von einem "Sieg für alle Thailänder". Die Partei kommt laut den aktuellen Ergebnissen auf knapp 200 der 500 Sitze im Repräsentantenhaus. Die laut Umfragen vor der Wahl als Favorit geltende "People's Party" hat ihre Niederlage bereits eingestanden.

Thailands Wahlberechtigte konnten heute auch darüber abstimmen, ob die Regierung eine Verfassungsreform erarbeiten soll. Ziel ist eine demokratischere Ausrichtung. Nach vorläufigen Ergebnissen stimmte eine große Mehrheit zu.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.