Tarique Rahman, Parteichef der konservativen BNP in Bangladesch (dpa / AP / Mahmud Hossain Opu)

Die Partei werde dank einer Mehrheit die nächste Regierung bilden, teilte die BNP mit. Ein offizielles Ergebnis steht noch aus. Laut den vorläufigen Zahlen der Wahlkommission erhält die BNP 181 Sitze und die islamistische Partei Jamaat-e-Islami 70. Medienberichten zufolge könnte sich das Parteienbündnis um die BNP womöglich eine Zweidrittelmehrheit sichern.

Es war die erste Parlamentswahl in Bangladesch seit dem Sturz von Regierungschefin Scheich Hasina im Jahr 2024. Sie war nach teils gewalttätigen Massenprotesten gegen ihre Regierung ins indische Exil geflohen. Ein Gericht in Dhaka verurteilte Hasina in Abwesenheit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode. Seit ihrer Flucht regiert in Bangladesch ein Übergangskabinett unter Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus.

