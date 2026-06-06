Neuwahl im Kosovo
Partei von Ministerpräsident Kurti gilt als Favorit

Im Kosovo wird heute zum dritten Mal innerhalb von 16 Monaten ein neues Parlament gewählt.

    Albin Kurti, kosovarischer Premierminister, schließt den obersten Knopf seines Jacketts und lächelt in die Kamera.
    Die Partei von Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti gilt als Favoritin bei der Neuwahl. (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)
    Als Favorit gilt in Umfragen die linke Regierungspartei Vetëvendosje von Ministerpräsident Kurti. Die Neuwahl wurde nötig, weil das alte Parlament nicht rechtzeitig ein neues Staatsoberhaupt wählen konnte. Die Opposition hatte die Sitzung boykottiert, weshalb das notwendige Quorum nicht zustande kam.
    Das Balkanland befindet sich in einer politischen Krise. Wegen der Instabilität droht ihm der Verlust von EU-Fördergeldern. Kosovo strebt eine EU-Mitgliedschaft an.
    Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.