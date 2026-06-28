Im Kanzleramt sind die Spitzen von Union und SPD zu Beratungen zusammengekommen. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Es gehe darum, Grundsatzbeschlüsse für Wirtschaftswachstum, Bürokratieabbau und Sozialstaatsreformen vorzubereiten, sagte SPD-Fraktionsvize Zorn dem Deutschlandfunk vorab. Auch die "sehr guten" Vorschläge der Rentenkommission würden nochmal Thema sein. Es gehe um eine schnelle Umsetzung. Man wolle zudem die Steuerreform besprechen, die Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen spürbar entlasten soll. Ergebnisse des Treffens wurden nicht bekannt.

Im Koalitionsausschuss als wichtigstem Entscheidungsgremium des schwarz-roten Bündnisses soll am Mittwoch über eine Reihe von Reformen entschieden werden. Finanzminister Klingbeil will am 6. Juli den Haushaltsentwurf für 2027 ins Kabinett einbringen. Außerdem beginnt dann die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.