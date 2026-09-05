Vor Landtagswahl am Sonntag

Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt geht heute zu Ende. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Vor allem in der Hauptstadt Magedburg sowie in Halle werden zu den Abschlussveranstaltungen prominente Vertreter erwartet, bei der AfD etwa die Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla, bei den Linken unter anderem die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Reichinnek, und bei der SPD Generalsekretär Klüssendorf.

Gleichzeitig wollen an diesem Wochenende zahlreiche Menschen auf die Straße gehen. Allein in Magdeburg sind laut Polizei für heute zwölf Veranstaltungen angemeldet. Unter anderem ist am Nachmittag ein Demokratiefest geplant mit Reden sowie Musik.

In Sachsen-Anhalt wird morgen ein neuer Landtag gewählt.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.