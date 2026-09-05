Vor Landtagswahl am Sonntag
Parteien in Sachsen-Anhalt beenden heute Wahlkampf - Demonstrationen angemeldet

In Sachsen-Anhalt beenden die Parteien heute ihren Landtagswahlkampf.

    Wahlplakate für die Landtagswahl am 6.9.2026 der CDU mit Sven Schulze (r, CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und Spitzenkandidat, und Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident a.D., und von der Linken mit Spitzenkandidatin Eva von Angern stehen an einer Straße.
    Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt geht heute zu Ende. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)
    Vor allem in der Hauptstadt Magedburg sowie in Halle werden zu den Abschlussveranstaltungen prominente Vertreter erwartet, bei der AfD etwa die Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla, bei den Linken unter anderem die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Reichinnek, und bei der SPD Generalsekretär Klüssendorf.
    Gleichzeitig wollen an diesem Wochenende zahlreiche Menschen auf die Straße gehen. Allein in Magdeburg sind laut Polizei für heute zwölf Veranstaltungen angemeldet. Unter anderem ist am Nachmittag ein Demokratiefest geplant mit Reden sowie Musik.
    In Sachsen-Anhalt wird morgen ein neuer Landtag gewählt.
    Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.