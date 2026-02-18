Traditioneller Schlagabtausch

CSU-Chef Söder wird in Passau erwartet (Archivbild9 (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende Merz wird in Trier erwartet. Er will seiner Partei Rückenwind für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 22. März geben. Die CSU stimmt sich in Passau auf die Kommunalwahlen in Bayern ein, die ebenfalls im März stattfinden. Hauptredner dort ist der Parteichef und Ministerpräsident Söder. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil tritt im bayerischen Vilshofen auf. Auch der politische Aschermittwoch in Baden-Württemberg findet unter dem Eindruck der Landtagswahlen im März statt. Der Spitzenkandidat der Grünen, Özdemir, und der scheidende Ministerpräsident Kretschmann treten in Biberach auf. Die Landes-CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Hagel lädt nach Fellbach bei Stuttgart.

Traditionell werden an diesem Tag besonders markige Reden erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.