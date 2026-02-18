Traditioneller Schlagabtausch

Bundeskanzler Merz wird bei der CDU in Trier erwartet. In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Die CSU stimmt sich in Passau auf die in Bayern anstehenden Kommunalwahlen ein. Hauptredner dort ist Ministerpräsident Söder. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil tritt im bayerischen Vilshofen auf. Die Grünen treffen sich in Landshut, die AfD in Osterhofen. Das BSW kommt in Tiefenbach zusammen.
Auch in Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Parteiverstanstaltungen, darunter die der Linken. In dem Bundesland wird am 8. März ein neuer Landtag gewählt.
Traditionell werden am Aschermittwoch besonders markige Reden erwartet.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.