Antrag CDU-Wirtschaftsflügel

Heinze ergänzte, wenn Neid und Missgunst entstünden und gegenseitiges Vertrauen erodiere, dann komme das der Demokratie nicht zugute. Sie betonte, die meisten Menschen in Deutschland befürworteten die Demokratie, seien aber sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie sie funktioniere. Für mehr Vertrauen in die Politik brauche es konstruktive Vorschläge und Anreize, wie einzelne Probleme besser gelöst werden könnten. So könne die Frage gestellt werden, warum so viele Menschen in Teilzeit arbeiteten. Die Parteien müssten sich Themen umfassend widmen, statt "mit solchen sehr flapsigen Formulierungen um die Ecke zu kommen". Die CDU/CSU müsse darüber nachdenken, wie sie vor allem jüngere und mittelalte Wählergruppen erreichen könne.

Der Wirtschaftsflügel der CDU hatte in einem Antrag von "Lifestyle-Teilzeit" gesprochen und gefordert, dass einen Rechtsanspruch auf Teilzeit nur noch bei Gründen wie Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder Weiterbildungen gelten soll. Dies löste eine Welle der Kritik aus, auch parteiintern vor allem wegen der Wortwahl. Inzwischen wurde der Antrag überarbeitet und das Wort "Lifestyle" gestrichen. Außerdem wird der Rechtsanspruch auf Teilzeit-Arbeit nicht mehr hinterfragt.

