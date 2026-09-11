US-Präsident Donald Trump hält eine Rede auf dem Parteitag der Republikaner in Dallas. (picture alliance / AP Photo / Tony Gutierrez / Tony Gutierrez)

Präsident Trump bezeichnete sie in seiner Abschlussrede als Kommunisten, die keine Patrioten seien und nicht im Sinne der USA handelten. Ohne Belege anzuführen, behauptete er, die Demokraten wollten der Polizei die finanziellen Mittel entziehen und Migranten millionenfach ins Land lassen. Vizepräsident Vance nannte die demokratische Partei eine Partei des Hasses, die die eigenen Bürger verachte. Beide riefen zur Wahl der Republikaner bei den Zwischenwahlen in knapp Monaten auf.

Der Parteitag fand erstmals vor den Midterms und nicht vor den Präsidentschaftswahlen statt. Trumps Beliebtheitswerte waren zuletzt unter anderem wegen des Iran-Kriegs gesunken.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.