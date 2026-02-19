Christdemokraten

Vor dem CDU-Parteitag besichtigt der Vorsitzende Merz die Veranstaltungshalle. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Abstimmung der rund tausend Delegierten gilt als Stimmungstest zur Arbeit des Kanzlers nach gut neun Monaten schwarz-roter Koalition. Das zweitägige Treffen dient zudem der Positionsbestimmung vor wichtigen Reformentscheidungen in diesem Jahr. Nach Einschätzung von CDU-Generalsekretär Linnemann wird der Bundesparteitag den Unvereinbarkeitsbeschluss ⁠für eine Zusammenarbeit mit Der Linken nicht korrigieren. In dieser Partei spiele das Thema Antisemitismus eine große Rolle und breite sich weiter aus, sagte Linnemann am Abend nach den Gremiensitzungen.

Dagegen rechne er mit der Zustimmung der CDU zur Regulierung der ‌Social-Media-Nutzung ⁠für Kinder. Auf dem Parteitag würden verschiedene Vorschläge diskutiert.

