Auszeichnung

Der australische Immunologe Christopher Goodnow wird für seine Erkenntnisse zu Autoimmunerkrankungen ausgezeichnet. (Peter Secheny / Paul Ehrlich-Stift / Peter Secheny)

Der Wissenschaftler entdeckte den Angaben zufolge, dass das Immunsystem sogenannte B-Zellen, die den eigenen Körper angreifen, in einem funktionell stillgelegten Zustand aufbewahren kann, statt sie zu vernichten. Sie dienten als eine Art Reserve, um gegen Infektionen vorzugehen. Gleichzeitig seien sie allerdings auch eine potenzielle Quelle für Autoimmunkrankheiten.

Goodnow habe gezeigt, "dass das Immunsystem zwischen Risikoakzeptanz und Verteidigungsbereitschaft balancieren muss, um seine Aufgabe zu erfüllen", wird der Vorsitzende des Stiftungsrates, Professor Thomas Boehm, zitiert. Klinisch seien die Erkenntnisse von großer Bedeutung für die Entwicklung personalisierter Therapien von Autoimmunkrankheiten wie Multiple Sklerose oder Rheuma.

Goodnow forscht und lehrt als Leiter des Labors für Immungenomik am Garvan Institut für medizinische Forschung und als Professor an der Universität von Neusüdwales in Sydney.

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis wird traditionell an Paul Ehrlichs Geburtstag, dem 14. März, in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Mit ihm werden Wissenschaftler geehrt, die sich auf dem von Paul Ehrlich vertretenen Forschungsgebiet besondere Verdienste erworben haben, etwa in der Immunologie, der Krebsforschung, der Hämatologie, der Mikrobiologie oder der Chemotherapie.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.